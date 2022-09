Fernando Santos admitiu que o aparecimento em bom nível de alguns jogadores ao serviço dos respetivos clubes aumentou o leque de potenciais convocados para a Seleção Nacional.

«Comecei a preparar a lista dos 55 e mesmo aí tenho dificuldades, por isso imaginem fazer uma convocatória só com 26. Há muitas dificuldades, naturalmente, mas felizmente para Portugal e para mim. São dores de cabeça, mas são boas. O mal é quando queremos escolher 26 e só temos 20. E é difícil até porque há muitos jogadores que estão a aparecer no último mês e que se me perguntassem há dois meses alguns jogadores não estavam sequer no meu pensamento. E, de repente, e ainda bem para Portugal, vários jogadores apareceram a muito bom nível neste último mês e podiam estar perfeitamente aqui nesta convocatória também. Neste momento estão a bater à porta e ainda bem», disse o selecionador nacional na conferência de imprensa dos jogadores convocados para os jogos da Liga das Nações com a Rep. Checa e a Espanha.

Mais à frente, Fernando Santos elencou cinco nomes em concreto. «Quando eu digo que há vários jogadores para os quais não olhávamos há dois meses – não olhava eu nem vocês – ou pelo menos não com essa atenção… Podia dar aqui muitos nomes: desde o António Silva, o Florentino, o Pote, o Trincão ou o Vitinha do Sp. Braga. Há muitos jogadores que de repente estão a dizer-te assim: ‘Olha lá, Fernando! Olha lá para mim porque eu estou cá e estou a mostrar que tenho capacidade e posso chegar à Seleção'. E nós estamos todos atentos», asseverou.

Esta é derradeira convocatória antes do anúncio dos eleitos para o Mundial 2022, que decorre no Qatar entre novembro e dezembro. Entre os escolhidos para estes dois encontros decisivos rumo ao apuramento para a fase final da Liga das Nações há a destacar vários regressos, sendo que dois jogadores ainda procuram a estreia pela equipa das quinas: José Sá (Wolverhampton) e Tiago Djaló, do Lille, cuja chamada Fernando Santos justificou.

«O Djaló não é uma novidade. O Djaló já esteve aqui connosco, na penúltima convocatória. É um jogador que conhecemos bem e que é titularíssimo na equipa dele. Tem uma característica importante para este jogo. Tinha vários jogadores que podiam ser convocados. Não tendo o Cancelo [castigado para o primeiro jogo com a Rep. Checa], ficava só com um lateral-direito. Porque à esquerda temos essa facilidade de os laterais-direitos jogarem com facilidade à esquerda, mas os da esquerda têm mais dificuldade. O Tiago Djaló tem sido titular indiscutível do Lille nessas duas posições: ou como central ou como lateral-direito. Tendo grande qualidade, também tem essa possibilidade de fazer várias posições, o que é muito importante para mim nesta convocatória», observou, assumindo ainda que o facto de ter oito jogadores em risco de exclusão também pesou na ponderação dos escolhidos.