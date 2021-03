O selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, não esclareceu quem poderá atuar como lateral-esquerdo no jogo contra Azerbaijão, deixando em aberto a possibilidade de colocar João Cancelo, Cédric Soares ou de conceder a estreia a Nuno Mendes no arranque da qualificação para o Mundial 2022.

O técnico nacional confirmou, esta terça-feira, a ausência de Raphäel Guerreiro dos três primeiros jogos de apuramento, o que vai fazer com que coloque ou o outro lateral-esquerdo de raiz que tem (Nuno Mendes), ou então adaptar possivelmente João Cancelo ou Cédric a uma posição que já ambos bem conhecem, respetivamente no Manchester City e no Arsenal.

Ainda assim, sobre a possibilidade de estrear o jovem jogador do Sporting ante o conjunto azeri, Fernando Santos disse que nunca se trata de uma questão de ser a primeira vez na seleção ou da idade do jogador.

«Amanhã irei dar a equipa aos jogadores. Agora, qualquer jogador que está aqui não tem a ver com a idade ou estar a primeira vez, portanto, se eu trouxe, é porque merecia e podia servir na perfeição. Qualquer um estará apto amanhã, com exceção do Raphäel», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Azerbaijão.

O Portugal-Azerbaijão joga-se em Turim, a partir das 19h45 desta quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. À mesma hora, também no grupo A, joga-se um Sérvia-República da Irlanda.