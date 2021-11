Fernando Santos não espera grande surpresas da parte da Sérvia no jogo deste domingo no Estádio da Luz. O selecionador recordou que Portugal já defrontou a Sérvia por seis vezes desde 2015 e espera que as duas equipas se apresentem em campo com a intenção de ganhar, apesar de Portugal precisar apenas de um empate.

«O que espero da equipa da Sérvia é o mesmo que esperava dos outros jogos, não espero nada de diferente em relação à postura da Sérvia. Desde março de 2015 é o sexto jogo que vamos jogar com a Sérvia e a Sérvia nunca jogou de forma diferente», começou por destacar o selecionador em conferência de imprensa.

«É uma equipa que pensa o jogo também para ganhar, que aposta muito em termos ofensivos, que procura situações para fazer golo. É uma equipa que joga com uma linha de três, depois com os laterais projetados em termos ofensivos, com três médios e dois jogadores na frente. Jogam 1x2, 1x2 no meio-campo, com o Vlahovic e o Mitrovic e o Tadic por trás deles. Foi isso que apresentaram lá no jogo na Sérvia. São jogadores com qualidade, é uma equipa que gosta de ter bola, que gosta de ter a bola no pé, que gosta de circular. Já nos conhecemos bem, os jogadores também conhecem-nos bem, estamos preparados para isso. Também sabemos como é que eles reagem sem bola, como é a organização defensiva deles. Também sabemos o que fazer nesse momento», prosseguiu.

Portugal precisa apenas de um empate para manter o primeiro lugar, mas Fernando Santos acredita que as duas seleções vão jogar para ganhar. «São duas equipas que jogam para ganhar, o seu ADN é esse, não são duas equipas que não vão alterar a sua postura face ao resultado. Isso não ia caber na nossa forma de jogar. São duas equipas que vão procurar vencer o jogo, usando as suas armas», acrescentou.

Fernando Santos espera, assim, que uma seleção portuguesa, a jogar diante do seu público, com autoridade. «Portugal vai sempre procurar impor o seu registo. Não me parece que vá ser um jogo de paciência, de esperar o que é que o jogo vai dar. Mas também não acredito que nenhuma equipa vá jogar à maluca e de forma desenfreada. Nem a Sérvia, que precisa de ganhar… Apesar de procurar esse resultado, não acredito que vá ser uma equipa desequilibrada. Nenhuma equipa ganha a ser desequilibrada», comentou ainda.