O selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, assumiu esta terça-feira que espera que o Azerbaijão jogue sobretudo em 35 a 40 metros do terreno de jogo, admitindo que é preciso circular bem a bola com o «objetivo da finalização», no primeiro jogo de qualificação para o Mundial 2022.

«Seguramente que o Azerbaijão irá jogar numa linha baixa, com muita gente na zona frontal, de maneira a condicionar a nossa capacidade de criar soluções. Dificilmente teremos situações de contra-ataque. Vamos encontrar um muro mais fixo e há que, com imaginação, fazer uma boa circulação com o objetivo da finalização», afirmou o selecionador, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo a disputar em Itália, devido às restrições da pandemia.

«Vamos ter de fazer isso bem. Depois, a qualidade individual no um para um, tendo sempre em atenção que é importante não sermos surpreendidos em contra-ataque. É importante estarmos fortes e concentrados na transição ataque-defesa, para reagir rápido e obrigar o adversário a falhar, porque muitas vezes estes jogos ganham-se assim, obrigando o adversário a cometer erros, porque perante uma floresta de pernas é difícil, muitas vezes, encontrar o espaço certo e muitas vezes eles surgem quando pressionamos bem o adversário, obrigando-o a errar», prosseguiu o técnico.

Fernando Santos alertou ainda aos lances de bola parada, mas demonstrou confiança numa vitória neste primeiro jogo da nova caminhada da seleção. «Não tenho dúvidas que Portugal irá vencer, mas o grau de dificuldade, em primeiro lugar, somos nós que temos de eliminá-lo».

O Portugal-Azerbaijão joga-se em Turim, a partir das 19h45 desta quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. À mesma hora, também no grupo A, joga-se um Sérvia-República da Irlanda.