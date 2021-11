Além de João Félix, Renato Sanches também está de regresso aos convocados da Seleção Nacional.

Operado em agosto, o médio do Lille só regressou à competição em outubro e, por isso, não fez parte das opções de Fernando Santos para as duas anteriores janelas internacional.

Na conferência de imprensa de anúncio dos convocados, o selecionador nacional abordou as qualidades do campeão europeu em 2016. «É um jogador com características muito especiais. Não há muitos jogadores que tenham esta característica que é quase única. E em Portugal direi que há poucos que tenham estas características que tem o Renato. Empresta ao jogo determinadas coisas que outros grandes jogadores também emprestam, mas de uma forma diferente. Este é um grande jogador que empresta, segundo essa matriz dele, a irreverência. Direi que é um jogador um pouco selvagem no bom sentido da palavra. E, portanto, acho que nestes dois jogos isso pode ter importância», vincou a respeito dos duelos com Irlanda e Sérvia.