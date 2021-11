João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, Renato Sanches, João Palhinha e Diogo Jota estão em risco de falhar o jogo de Portugal com a Sérvia, caso vejam um cartão amarelo frente à Rep. Irlanda.

Esse facto deve obrigar Fernando Santos a fazer alguma gestão da equipa, tendo em conta que a seleção lusa vai disputar com os sérvios o apuramento direto, no segundo de dois jogos de qualificação.

Na conferência de imprensa antes da partida para Dublin, o selecionador nacional não assumiu de forma clara que vai poupar os jogadores em risco na partida com a Rep. Irlanda, mas deixou nas entrelinhas que o risco de castigo pode condicionar o subconsciente dos jogadores.

«O jogo mais importante é a Irlanda, por isso as poupanças não podem ser analisadas só assim. Tenho confiança em todos os jogadores, por isso os que jogarem será porque tenho confiança neles», começou por dizer.

«Mais do que levar amarelo e ficar de fora do próximo jogo, há que pensar no que é a forma de estrar em campo. Os jogadores vão para dar tudo, mas quando sabem que há cartão amarelo que pode impedir de estar no outro jogo, isso pode condicionar a forma de jogarem. Por isso, vou analisar», referiu, deixando uma garantia: «tomarei as decisões certas.»

Na continuação, Fernando Santos realçou a dificuldade que uma equipa como a Rep. Irlanda pode colocar ao conjunto luso.

«Sabemos que vai ser um jogo duro, contra uma equipa que provou em Portugal que é muito competitiva, perante o seu público é ainda mais competitiva porque é muito empurrada pelos adeptos»