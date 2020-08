Fernando Santos acredita que Cristiano Ronaldo vai estar bem para integrar a seleção, após as férias que se seguiram à eliminação da Juventus da Liga dos Campeões.

O selecionador nacional foi questionado sobre se falou com o capitão da seleção recentemente e qual seria o estado dele, tendo brincado com as imagens que têm sido tornadas públicas das férias do internacional português.

«Falei com ele, como falei com todos e acho que ele se deve sentir bem. Tenho visto as fotografias e pelo menos nas fotografias, parece-me estar ótimo», começou por dizer, sorridente, falando depois um pouco mais a sério.

«Ele adora estar na seleção, isso não é novidade para ninguém. Está sempre motivado para estar cá. Agora se ele está bem, bem, bem, isso ninguém pode saber. Em termos de motivação, se todos estiverem como o Ronaldo, é garantido que estão bem», finalizou.