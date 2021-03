Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na sala de imprensa do estádio Josy Barthel, após a vitória por 3-1 no Luxemburgo, na qualificação para o Mundial 2022:

[Dores de cabeça para o Europeu:] «Essa pergunta deve ter a ver com o Palhinha e com o Nuno. O Pedro Neto já não é a primeira vez cá. Agora, a pergunta é direta e eu vou responder diretamente também. Felizmente tenho, há algum tempo, boas dores de cabeça e, quando os convoquei, sabia que vinham dar essa dor de cabeça. Percebi que eles, quando chegassem aqui, iam demonstrar que tinha de pensar neles claramente.»

[O que faltou na primeira parte, se o Bruno Fernandes fez falta:] «O bom jogador sozinho não resolve nada. Já jogámos com Bruno Fernandes, ganhámos sem o Bruno. Não podemos entrar por aí. A equipa é campeã da europa, ganhou a Liga das Nações, é pouco dependente de A, B ou C. Agora, todos são grandes jogadores, mas é o Bruno, o João, o Bernardo, o Renato. O melhor era começar a dizer um a um, assim era mais fácil para mim…».