Fernando Santos voltou a abordar o tema das pontuais debilidades defensivas demonstradas pela Seleção Nacional nos últimos jogos e mostrou a sua atenção quanto a esse aspeto.

«Esta equipa sempre jogou bem, sempre foi consistente e dificilmente sofria golos e sempre os marcou. Tudo é coletivo, não há setores, é um processo coletivo. Não se pode dizer que quando se sofre o problema é da defesa ou que quando não se marca o problema é do ataque. É verdade que nos últimos tempos não temos correspondido tão bem como antes, a espaços. Desta última vez, não entrámos bem, tivemos muitas perdas de bola que deram contra-ataque. Depois acertámos. Na segunda parte jogámos a meio do meio-campo deles. Se for lançada uma bola em profundidade e o jogador for rápido isto vai criar problemas. Para quem quer mandar no jogo, não podemos deixar o adversário acreditar que pode atacar e reagir à perda da bola. Sempre fomos muito seguros nesse aspeto. Mas se soubermos gerir isso vamos estar mais perto de ganhar», afirmou o selecionador nacional na conferência de antevisão do jogo frente ao Azerbaijão.

Portugal defronta a seleção azeri, no Estádio Olímpico de Baku, esta terça-feira, às 17 horas.

A Seleção Nacional tem 10 pontos no Grupo A, tantos quanto a Sérvia, que lidera quando ainda faltam quatro jornadas por disputar. O Azerbaijão é quinto e último classificado, com apenas um ponto.