O selecionador português, Fernando Santos, em conferência de imprensa após a vitória sobre a Croácia, no último jogo da Liga das Nações 2020:

Na primeira parte quisemos jogar sempre benzinho, bonitinho, num campo muito difícil para as duas equipas. Os jogadores vieram dizer que a relva devia ser regada, mas a Croácia também tem jogadores de qualidade técnica evoluída. Quando assim é, tem de se arranjar outros argumentos. Empurrar a bola para a frente, em ações mais concretas, apertar e criar mais situações de golo. Na primeira parte, andámos ali a ver o que dava e sofremos o golo. Se não estamos intensos e vivos em todos os momentos pomo-nos a jeito. Entrámos bem depois do intervalo, o Trincão trouxe isso, a equipa começou a evoluir muito e a partir daí a Croácia tinha poucas hipóteses de jogar. Tinha quase a certeza que íamos marcar. A expulsão também apareceu, mas a partir do [nosso] segundo golo sofremos outra vez um golo na pequena área. Mas pelo menos, a atitude final foi de querer ganhar. Não foi a reposta que queria. Em resultado sim, mas é preciso pôr o comboio nos carris outra vez. Acredito nos jogadores, mas tem de se por os pés no chão.