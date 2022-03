O selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, sublinhou o percurso da Macedónia do Norte na qualificação para o Mundial 2022, pedindo que a sua equipa responda à altura para estar mais perto da vitória e conseguir o apuramento para o Qatar.

«A pressão que temos de ter é estar no Qatar, essa é que é a pressão boa. É nessa que devemos focar-nos. Falamos sempre em nomes, mas esta equipa está aqui por mérito, ganhou na Alemanha no apuramento. Se não estivesse ganho na Alemanha não estaria aqui. Esta equipa, nos últimos quatro jogos fora, só empatou um. Ganhou três: 5-0 na Arménia, onde Portugal, há uns anos, teve dificuldades para ganhar 3-2. Ganhou na Alemanha e agora à Itália», referiu Fernando Santos, em conferência de imprensa de antevisão.

«Se não olharmos com isto com esta atenção – não é com receio – e se não olharmos para a equipa da Macedónia pelo que ela vale, no seu todo, claro que vamos correr riscos. Temos um objetivo claro: queremos muito estar no Qatar. Fizemo-lo com a Turquia e amanhã temos de repetir a dose, ser fortes, com entrega ao jogo tremenda e depois a nossa intensidade de jogo ofensiva e a nossa capacidade há-de libertar o jogo para nós. É nisso que eu acredito e confio», concluiu.

Portugal defronta a Macedónia do Norte na terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.