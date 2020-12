Uma Sérvia «poderosa», uma República da Irlanda «muito difícil», Luxemburgo com conhecimento da deslocação complicada no jogo que deu o apuramento para o Europeu a realizar em 2021 e um Azerbaijão que vai exigir uma deslocação também exigente. O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, projetou os adversários no grupo A de qualificação para o Mundial 2022, conhecidos esta segunda-feira, manifestando dois desejos: ir ao Cáucaso o mais cedo possível e evitar uma deslocação à Sérvia no inverno.

«No inverno não [Sérvia]. Estas equipas, não gostava de as encontrar em situações mais invernosas. Normalmente, são situações mais difíceis. Portanto, até novembro do próximo ano, é evitar equipas com esse perfil, tempo de chuva, neve… porque na realidade isso pode condicionar muitas vezes a qualidade técnica dos jogadores. Isso era de evitar. E esta viagem ao Azerbaijão é algo que espero que aconteça cedo», assinalou, nas primeiras declarações após o sorteio, ao Canal 11.

A qualificação para o Mundial que acontece no Qatar arranca em março de 2021, sendo que Fernando Santos não quer desculpas pelo facto de as duplas jornadas serem «em março, abril, setembro ou outubro», num ano anormal, que vai ter o Europeu de futebol no meio da qualificação para o próximo Mundial.

«Não vai resolver o problema, o nosso problema vai ser resolver em campo, mostrar a seleção que somos, com a ambição natural de acredita que é possível e vamos trabalhar bem, conhecer os adversários e [ver] uma viagem longa. Isso são questões que temos de ver: uma viagem ao Azerbaijão é sempre algo que pode baralhar a logística. Respeitar todos os adversários, mas com confiança de que temos capacidade de seguir em frente», elucidou.

Sublinhando que nas seleções como a Sérvia, da região dos Balcãs, «há muita gente nova a aparecer» frequentemente, Fernando Santos considera que o oponente que surgiu do pote 2 «tem vindo a melhorar e a tornar-se mais forte». Da Irlanda, sublinhou um conjunto que «defende bem» e utiliza muito o «contacto físico»: «fazem sempre a vida difícil à maior parte das equipas que defrontam», rematou, insistindo na preocupação e análise sobre as possíveis datas dos jogos fora.

«Todas estas equipas atleticamente fortes, não é principalmente o inverno, é o campo não estar bom. Pode ser no inverno, desde que o campo esteja seco e as coisas corram normalmente. Se tivermos de jogar com lama, vamos ter de jogar e vamos ter de ganhar», referiu.

Esta tarde, ficaram conhecidos todos os grupos europeus de qualificação para o Mundial 2022.