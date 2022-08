Fernando Santos vai anunciar no dia 15 de setembro a lista de convocados para os dois últimos jogos da fase de qualificação da Liga das Nações A, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal vai defrontar a República Checa em Praga, no dia 24 de setembro, fechando depois a fase de qualificação da Liga das Nações no dia 27 de setembro, frente à Espanha, em partida que vai ser disputada em Braga.

Com quatro jogos disputados no grupo, Portugal está no segundo lugar, com sete pontos, depois de ter vencido a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0) em casa, ter empatado na visita à Espanha (1-1) e ter sido derrotado na deslocação ao terreno os helvéticos (1-0).

Na liderança está a Espanha, com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira com quatro e a Suíça está em quarto com três.

A formação das ‘quinas’, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o

Os quatro vencedores dos grupos da Liga das Nações A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares. A final-four da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.