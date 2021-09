Fernando Santos fala em quatro finais para garantir o apuramento direto de Portugal para o Mundial do Qatar, mas acredita que será contra a Sérvia o jogo decisivo para definir o primeiro lugar do Grupo A.

«Não penso em perder pontos em Baku. Este apuramento será disputado até à última jornada. Quatro jogos são quatro finais que faltam para as duas equipas que se apresentam como candidatas a seguir em frente [Portugal e Sérvia]. Agora, o jogo decisivo será no confronto entre as duas. É uma situação que já aconteceu no passado com Suíça, no apuramento para o Mundial 2018. Embora agora não tenhamos perdido nenhum jogo», começou por afirmar o selecionador nacional, acrescentando:

«Não é algo que esteja no nosso pensamento perder pontos aqui. Amanhã vamos ter de ser uma equipa muito forte. O Azerbaijão é muito bem orientado pelo Di Biasi. Nos jogos que realizou nunca perde por mais de um golo de diferença e espero que amanhã seja diferente. É uma equipa bem organizada, que defende bem, mas não fica apenas por isso. Dos jogos que vi, aquele em que tiveram mais dificuldade em sair e agredir o adversário foi contra Portugal. Agora, acredito que encontraremos o caminho para fazer o golo. Temos de ser muito fortes nos dois momentos do jogo, pois o Azerbaijão é capaz de criar dificuldades nos dois lados. Temos de pressionar nos momentos certos e estar bem na reação à perda, isso é fundamental.»

Portugal defronta a seleção azeri, no Estádio Olímpico de Baku, esta terça-feira, às 17 horas.

A Seleção Nacional tem 10 pontos no Grupo A, tantos quanto a Sérvia, que lidera quando ainda faltam quatro jornadas por disputar. O Azerbaijão é quinto e último classificado, com apenas um ponto.