Eusébio da Silva Ferreira, o «Pantera Negra», faria 80 anos de vida esta terça-feira e foi lembrado por várias instituições ligadas ao futebol português pelo seu percurso, marcado fortemente pela passagem no Benfica e também na seleção nacional.

Entre as várias reações oficiais já ao longo desta terça-feira, uma delas foi a do Benfica, clube no qual Eusébio jogou entre 1960 e 1975. «O nosso Rei é eterno!», escreveram os encarnados, através das redes sociais.

👑 O nosso Rei é eterno! Eusébio faria hoje 80 anos. #EPluribusUnum pic.twitter.com/PLiGJsUYan — SL Benfica (@SLBenfica) January 25, 2022

Também a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) homenageou aquilo que seriam as oito décadas de vida do «Pantera Negra». «O dia em que o Rei faz anos», escreveu o organismo, através das redes sociais.

O dia em que o Rei faz anos. 👑 Eusébio, o Pantera Negra, faria hoje 80 anos. pic.twitter.com/KTCYBFceVN — Portugal (@selecaoportugal) January 25, 2022

Outra das instituições a pronunciar-se foi a Académica. Apesar de nunca ter jogado no emblema de Coimbra, Eusébio é visto como parte da história da Briosa. Na final da Taça de Portugal de 1969, Eusébio apareceu com a camisola da Académica vestida no final, numa comovente homenagem a uma equipa que tombara nos derradeiros momentos do jogo aos pés do seu inigualável talento e da sua genuína qualidade (o Benfica bateu os estudantes por 2-1, com um golo de Eusébio no prolongamento).

Recordamos dois grandes atletas do Futebol Português. 🖤🇵🇹#TuCoimbra pic.twitter.com/NIUqdOQzUh — Académica / OAF (@academicaoaf) January 25, 2022

A FIFA também lembrou «o grande Eusébio» que faria 80 anos. O luso-moçambicano, que nasceu a 25 de janeiro de 1942, em Maputo, faleceu a 5 de janeiro de 2014.