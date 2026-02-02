A Federação Portuguesa de Futebol anunciou nesta segunda-feira uma «parceria estratégica» com uma marca de Cristiano Ronaldo, a AVA CR7, especializada no processo de recuperação física. O acordo é válido até ao final de 2026.

«Queremos levar para dentro da Seleção portuguesa a cultura da recuperação, da performance e da longevidade, valores centrais da nossa marca. O nosso foco é estar ao lado do sucesso dos atletas e ser um elemento diferenciador, contribuindo para potenciar as vitórias futuras de uma seleção com uma identidade vencedora», referiu Pedro Machado, representante da marca.

Por sua vez, o Diretor Comercial da FPF apontou aos equipamentos de «excelência».

«A FPF passa a utilizar um conjunto de equipamentos de excelência que permitem apoiar os jogadores tanto na Cidade do Futebol como durante os estágios, contribuindo para complementar o já realizado pelos diversos departamentos internos», disse João Medeiros Cardoso.