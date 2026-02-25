Portugal tem agendado um jogo particular com a congénere do Chile uma semana e meia antes da estreia no Mundial 2026.

O recinto do duelo agendado para 6 de junho ainda não foi confirmado, sabendo-se no entanto que não será no Estádio da Luz, que deverá estar em processo de mudança de relvado após os concertos do artista porto-riquenho Bad Bunny.

Além desse jogo com a seleção sul-americana, a equipa das quinas tem ainda marcado um último encontro de preparação, com data para 10 de junho em Leiria.

Portugal estreia-se no Mundial 2026 a 17 de junho em Houston contra RD Congo, Jamaica ou Nova Caledónia. O adversário será conhecido no final de março.