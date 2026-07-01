A Federação Portuguesa de Futebol atualizou a identidade institucional na tarde desta quarta-feira – além de renovar o site – o que gerou muitas dúvidas sobre a possibilidade de o símbolo da Seleção também ser alterado.

Em comunicado, a FPF esclareceu a estratégia visual.

«A FPF vem por este meio esclarecer que a atualização gráfica divulgada hoje no seu site diz respeito exclusivamente à identidade visual corporativa e empresarial, no âmbito de um processo de harmonização e coerência gráfica entre as diversas entidades que integram o universo FPF Empresarial.»

«Em momento algum foi equacionada qualquer alteração ao emblema da Seleção Nacional. O símbolo que os nossos jogadores trazem ao peito com orgulho representa uma nação inteira e é, e continuará a ser, intocável», lê-se.

Este é o novo emblema para a identidade empresarial da FPF.