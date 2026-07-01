FPF esclarece o novo símbolo: «Diz respeito à identidade corporativa»
Federação garante que a Seleção vai manter a Cruz de Cristo
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A Federação Portuguesa de Futebol atualizou a identidade institucional na tarde desta quarta-feira – além de renovar o site – o que gerou muitas dúvidas sobre a possibilidade de o símbolo da Seleção também ser alterado.
Em comunicado, a FPF esclareceu a estratégia visual.
«A FPF vem por este meio esclarecer que a atualização gráfica divulgada hoje no seu site diz respeito exclusivamente à identidade visual corporativa e empresarial, no âmbito de um processo de harmonização e coerência gráfica entre as diversas entidades que integram o universo FPF Empresarial.»
«Em momento algum foi equacionada qualquer alteração ao emblema da Seleção Nacional. O símbolo que os nossos jogadores trazem ao peito com orgulho representa uma nação inteira e é, e continuará a ser, intocável», lê-se.
Este é o novo emblema para a identidade empresarial da FPF.