O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, afirmou nesta quarta-feira que a entidade que dirige «não tem nenhuma contingência fiscal» nem «nunca foi citada» pelo fisco.

Em audição no Parlamento, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o dirigente foi ainda questionado sobre o contrato com o antigo selecionador, Fernando Santos.

Refira-se que o Bloco de Esquerda tinha requerido «os contratos de trabalho e de prestação de serviços celebrados com os selecionadores Fernando Santos e Roberto Martínez e as atas das reuniões da FPF em que foram tomadas decisões sobre a matéria», depois do caso que envolveu o fisco e o técnico campeão europeu em 2016, que também já abordou a situação. A FPF negou o pedido do BE, o que levou a um pedido de esclarecimento do presidente da Assembleia da República.

«O contrato do engenheiro Fernando Santos é público, escusam de o pedir porque bastaria ir à decisão do caso, que é pública, onde está transcrito textualmente o contrato», declarou Fernando Gomes.

O presidente da FPF declarou ainda sobre o acordo com o técnico espanhol, atual selecionador nacional: «Em função desta situação que existe, a nossa decisão, enquanto não houver uma decisão definitiva, o contrato com Roberto Martínez é um contrato de trabalho puro e simples. Esta informação também já foi tornada pública, mas continuam a insistir que querem saber qual é o contrato de Roberto Martínez. Tem um contrato de trabalho como têm todos os treinadores da Federação.»

em atualização