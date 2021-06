Didier Deschamps está a disputar a sua quarta fase final de uma grande competição como selecionador da França e, nas três primeiras – Mundial 2014, Euro 2016 e Mundial 2018 – empatou sempre sem golos no terceiro jogo, um resultado que, a repetir-se, permitiria a qualificação e Portugal para os oitavos de final do Euro2020.

Nas três primeiras fases finais temos um facto comum: a França venceu sempre os dois primeiros jogos e chegou ao terceiro sem necessidade de vencer e a verdade é que empatou sempre no último.

No Mundial 2014, no Brasil, os Bleus começaram por vencer as Honduras por 3-1 e depois a Suíça por 5-2. Já com seis pontos, a equipa de Deschamps empatou sem golos diante de um Equador que jogou praticamente toda a segunda parte reduzido a dez. A França venceu o grupo com 7 pontos e ainda eliminou a Nigéria nos oitavos de final, antes de ser eliminada pela Alemanha, futura campeã do Mundo, nos quartos de final, com uma derrota por 1-0.

Já no Euro2016, a França, a jogar em casa, voltou a vencer os dois primeiros jogos e a ceder um nulo no terceiro. Venceu a Roménia por 2-1 e Albânia por 2-0, antes de empatar com a Suíça 0-0. Mais uma vez, os Bleus venceram o grupo com 7 pontos e, como se sabe, chegaram à final, caindo com o lendário pontapé de Éder no Stade de France.

Já no Mundial 2018, na Rússia, o mesmo cenário e os mesmos 7 pontos no final da fase de grupos, com a mesma sequência. Vitória sobre a Austrália na estreia por 2-1. Qualificação garantida diante do Peru (1-0). Empate no último jogo com a Dinamarca (0-0). Como se sabe, os Bleus acabaram por se sagrar campeões do Mundo, ultrapassando ainda a Argentina (4-3), Uruguai (2-0) e Bélgica (1-0), antes de reclamar o título diante da Croácia (4-2).

Um quadro ligeiramente diferente no Euro2020. A França volta a chegar ao terceiro jogo numa situação privilegiada, no primeiro lugar do grupo e já qualificada, mas já empatou um jogo. A equipa de Deschamps começou por ganhar à Alemanha (1-0), mas depois empatou com a Hungria (1-1) antes de jogar com Portugal.

A verdade é que um novo empate no terceiro jogo, desta vez, abriria as portas os oitavos a Portugal.