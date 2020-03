Já há datas para os jogos de Portugal na Liga das Nações.

Segundo informou a UEFA no seu site oficial, a seleção nacional estreia-se em casa com a Croácia, a 5 de setembro, e fecha a fase de grupos também com os croatas a 15 de novembro.

Portugal, campeão europeu e vencedor da Liga das Nações, vai defrontar no seu grupo a campeã mundial França e a vice-campeã Croácia, além da Suécia.

A equipa das quinas ficou no Grupo 3 da Liga A, após o sorteio realizado nesta terça-feira, em Amesterdão (Holanda).

Os jogos da fase de grupos vão disputar-se entre setembro e novembro de 2020, com a «final four» agendada para o início de junho de 2021. Nessa fase final estarão os vencedores dos quatro grupos da Liga A.

Veja todos os jogos da Seleção na Liga das Nações:

5 de setembro (sábado): Portugal-Croácia

8 de setembro (terça): Suécia-Portugal

9 de outubro (sexta): França-Portugal

12 de outubro (segunda): Portugal-Suécia

12 de novembro (quinta): Portugal-França

15 de novembro (domingo): Croácia-Portugal