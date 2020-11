Didier Deschamps conhece bem a seleção portuguesa, que defrontou há cerca de um mês em jogo da Liga das Nações, mas também aquela que lhe ‘roubou’ o título europeu a jogar em Paris, em 2016.

Na antevisão a um novo encontro com a equipa das quinas, o selecionador francês deixou rasgados elogios ao conjunto orientado por Fernando Santos, sublinhando o quão completo é o adversário deste sábado, numa partida que pode resolver as contas do apuramento para a fase final da Liga das Nações.

«Faz parte das melhores seleções do mundo. É uma equipa completa, com muito boa organização. Tem uma enorme capacidade de defender, mas também marca muitos golos. Não é por acaso que é campeã europeia e ganhou a Liga das Nações. Mas eu já sabia isso quando jogámos há um mês, não é novidade», declarou.