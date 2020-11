Didier Deschamps, selecionador de França, em declarções na conferência de imprensa após o triunfo sobre Portugal, que valeu o apuramento para fase final da Liga das Nações.

«Fizemos um jogo muito bom. Ter feito este jogo diante de um adversário como Portugal, prova a qualidade de França e reforça a qualidade que mostrámos. Tivemos uma capacidade enorme para dizer presente os grandes momentos. É um grande orgulho para mim ver o que fizemos perante um adversário muito forte. Os jogadores corresponderam e isso deu-me uma enorme satisfação. Não me surpreende, porque conheço-os bem. Eles gostam de jogar na seleção e tiveram uma grande exibição.

[esta vitória dá um ascendente de França sobre Portugal que vai defrontar no Europeu]

«Agora estamos à frente de Portugal graças a este jogo, mas em junho vai ser uma nova história. Vamos ter este jogo como referência, e espero o mesmo desfecho. O mais importante é que tanto no jogo em casa, com menos oportunidades, como hoje, com várias ocasiões para marcarmos, conseguimos bons desempenhos. Esta é a verdade desta noite. Até junho, pode acontecer muita coisa. A equipa de Portugal é muito completa e sólida e faz mesmo parte das melhore seleções mundiais.»

[sobre Mbappé]

«Não o vamos dispensar do próximo jogo. Ele quer muito estar presente e estará pronto, vai estar disponível. Fez um treino hoje e amanhã já vai trabalhar com a equipa. Para o jogo com a Suécia só não vamos ter o Tolisso, que teve um problema e o Kanté, que está castigado.»