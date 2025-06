Declarações de Francisco Conceição à RTP3, após a vitória de Portugal ante a Alemanha, por 2-1, em jogo das meias-finais da Liga das Nações. Conceição fez um golaço que iniciou a reviravolta de Portugal. Entrou ao minuto 58 e fez o 1-1 ao minuto 63, antes do 2-1 de Ronaldo (68m):

«Acho que foi um momento de inspiração, fiz o que me surgiu no momento. Foi um grande golo, mas estou mais feliz porque consegui ajudar a equipa a conseguir esta passagem à final.»

«Acho que a nossa seleção não são só os 11 jogadores que começam, temos um lote de jogadores com muita qualidade e isso ficou provado hoje, com os que jogaram [de início], os que entraram, quem veio do banco ajudou a equipa e conseguimos. Estamos felizes, é uma passagem à final para atingirmos o nosso objetivo.»

[Se ter um Conceição ajuda a ganhar:] «Não sei, sei que hoje consegui ajudar a Seleção da melhor forma e quero continuar assim, a poder jogar, ajudar e é para isso que estamos aqui.»

[Se já falou com o pai, Sérgio Conceição, que fez hat-trick à Alemanha no Euro 2000:] «Ainda não, mas vou falar. Faltaram dois golos, podia ter feito pelo menos mais um.»