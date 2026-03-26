O extremo português Francisco Conceição respondeu esta quinta-feira sobre o possível interesse do Liverpool na sua contratação, após ser confirmada a saída do egípcio Mohamed Salah dos «reds», no final da época 2025/26. Conceição, atleta da Juventus, falou em conferência de imprensa, no México, a dois dias do jogo de Portugal ante a seleção mexicana:

Reação sobre estar na “shortlist” do Liverpool para substituir Salah e como está a viver esta época na Juventus:

«Sei que se fala de um grande clube, mas eu também jogo num grande clube como a Juventus, estou feliz e neste momento só estou concentrado nestes dois jogos que temos na Seleção. É ajudar o máximo possível na Seleção e depois focar na reta final do campeonato, ajudar o clube ao máximo, porque estou num grande clube e a pressão de ganhar é muita, só tenho de continuar a trabalhar com golos e assistências. É isso.»

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