O extremo português Francisco Conceição, atleta da Juventus, falou em conferência de imprensa esta quinta-feira, no México, a dois dias do jogo de Portugal ante a seleção mexicana. Conceição respondeu sobre a preparação para o Mundial 2026 com este estágio no México e nos EUA e também sobre a seleção que conta com uma figura como Ronaldo, ausência neste estágio:

Sobre Ronaldo e a imagem que os jogadores podem ter no Mundial, que não se eclipsem num só jogador:

«O Cristiano é um jogador que faz falta a qualquer seleção do mundo, pelos golos que faz, pela liderança, pelo que é. Mas nós de certeza que vamos ter aqui connosco jogadores que possam colmatar essa ausência e que têm, também, muita qualidade e que de certeza vão ajudar a seleção ao máximo.»

Se este estágio, como foi delineado, prepara melhor para o Mundial:

«Sim, sem dúvida, acho que é o exemplo mais próximo do que podemos apanhar no Mundial, tanto o clima, como o ambiente e o fuso horário. Dá para ver, para nos testarmos, acho que é bom para nós, que vai fazer-nos bem. Quando chegarmos ao Mundial, já temos esta experiência que nos ajudou.»

Condições neste estágio, com calor e humidade, e depois um jogo em altitude:

«Não tenho [ndr: temor], acho que é bom, para nós, testarmo-nos nessas condições. Queremos mostrar que, mesmo com esse tipo de condições, conseguimos mostrar a nossa qualidade. Temos de focar-nos no que temos de fazer e no que temos de mostrar dentro de campo e, depois, de certeza que isso não será um problema.»

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