O extremo português Francisco Conceição, atleta da Juventus, falou em conferência de imprensa esta quinta-feira, no México, a dois dias do jogo de Portugal ante a seleção mexicana. Conceição assumiu o objetivo de estar no Mundial 2026, do seu papel na Seleção e da expectativa de jogar no Azteca, palco do jogo do fim de semana:

Expectativa de jogar no Azteca e de estar na lista final:

«Sabemos que é um estádio mítico, se assim se pode dizer, um estádio no qual estamos ansiosos por jogar, para demonstrar a nossa qualidade, frente a um adversário que tem as suas valias e forças. Em relação a estar nomeado para o Mundial, claro que é um sonho e um objetivo meu estar lá e farei tudo para estar nessa lista final.»

Três golos e duas assistências em 13 internacionalizações. Se o impacto que tem nos jogos pode ser um trunfo na hora de Martínez escolher:

«Sim, o meu objetivo é ajudar com golos e assistências, ajudar a Seleção o máximo possível com as minhas características. Felizmente, acho que tenho contribuído da melhor forma na Seleção. Acho que tenho de continuar a mostrar todos os dias que tenho capacidade para estar na Seleção, ajudar os meus colegas e a equipa técnica, ser ajudado por eles, continuar a evoluir e a melhorar. Estes dois jogos são importantes para preparar esse Mundial e nada melhor do que com duas vitórias.»

Experiência em Itália e se sente que há algo diferente em si como atleta:

«Com o passar do tempo e com a experiência aqui na Seleção, ganhamos alguma maturidade, mas eu sou sempre esse jogador irreverente, que tenta criar desequilíbrios na equipa adversária e é isso que faço. Tento ajudar a Seleção ao máximo.»

Condição de titular ou suplente:

«Sinceramente, acho que um jogador, quando é bom, é bom a entrar e a jogar a titular, acho que não há jogadores que sejam bons a suplentes e bons a titulares. Acho que um bom jogador faz os dois papéis com qualidade. Claro que quero ser titular, mas tenho de mostrar dentro de campo, ajudando os colegas e dando o meu melhor pela Seleção e depois cabe ao selecionador tomar essa decisão.»