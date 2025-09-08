Francisco Conceição foi dispensado da Seleção e é baixa confirmada para o jogo desta terça-feira com a Hungria.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol informa que o extremo da Juventus apresentou desconforto muscular e foi dado com inapto para a partida desta terça-feira com a Hungria.

O jovem futebolista já tinha treinado condicionado no arranque dos trabalhos da equipa das quinas para os dois compromissos internacionais a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2026, mas foi reintegrado em pleno ainda a tempo do Arménia-Portugal, no qual não saiu do banco de suplentes.

(artigo atualizado)