O extremo da Seleção, Francisco Conceição, foi o porta-voz da equipa nacional este domingo, tendo abordado, entre outras questões, o capítulo ofensivo e de finalização de Cristiano Ronaldo. Conceição reconheceu a capacidade goleadora de CR7, mas que, em campo, a equipa não está focada em passar só a bola a Ronaldo:

Se em campo os jogadores sentem a tentação de procurar Ronaldo para a finalização, mesmo que isso, dependendo dos lances, possa não ser a melhor opção:

«Acho que o Cristiano, com a sua qualidade a fazer golos, acho que não há ninguém como ele nesse capítulo. E nós não temos essa obrigação ou necessidade de passar-lhe a bola. Eu falo por mim, eu passo a bola para quem está mais bem desmarcado no momento. Não é que tenha tempo para pensar qual a cara do colega que está ao meu lado. Não. Acho que fazemos tudo por instinto, são milésimos de segundo, não há tempo para isso. E claro que o Cristiano está aqui para ajudar, como qualquer outro jogador da Seleção.»

Importância de Cristiano para todos

«O Cristiano é um exemplo por aquilo que foi a carreira dele. A fome que ele demonstra em querer ganhar, treinar como se fosse o último treino. Para mim e para todos nós é um exemplo. Se conquistou tanto e continua com essa fome, nós temos de ter uma ainda maior. Pela liderança, pelos golos, é mais um que está aqui para nos ajudar. Precisamos de todas as individualidades para que o coletivo funcione.»