O extremo português Francisco Conceição, atleta da Juventus, falou em conferência de imprensa esta quinta-feira, no México, a dois dias do jogo de Portugal ante a seleção mexicana. Entre questões da imprensa lusa e mexicana, Conceição falou do que espera do adversário e também de alguns atletas mexicanos:

Sobre o México:

«O México é sempre uma seleção com jogadores aguerridos, com capacidade de trabalho, com jogadores que têm talento. Conheço alguns e é uma seleção que, de certeza, vai estar ao máximo nível neste jogo e no Mundial. Cabe-nos perceber como ferir este México e ganhar. O coletivo é a arma mais forte deste México.»

Seriedade no jogo:

«Seriedade máxima, estamos a representar o nosso país e para nós não há jogos amigáveis, cada jogo é defender as nossas cores, a nossa nação e acho que estaremos preparadíssimos e com seriedade para ganhar este jogo.»

Como olha para Johan Vázquez, central do Génova, já associado à Juventus e adversário em Itália:

«Já joguei algumas vezes contra ele, sei que é um central forte, aguerrido, com qualidade, que tem feito boas épocas no Génova. É um jogador com capacidade na seleção do México, como há outros. Também joguei com Jorge Sánchez no Ajax, com o Edson que está fora, está magoado. Também joguei com Corona no FC Porto. Têm qualidade, são intensos e é uma seleção que, pelo seu historial, tem capacidade. Cabe-nos dar o nosso melhor e vencer.»

Opinião sobre Ochoa, que já jogou em Portugal no AVS, em muitas ligas da Europa e está de volta à seleção:

«O Ochoa joga com o meu irmão em Chipre [ndr: no AEL Limassol], conheço-o muito bem, sei que é um guarda-redes fantástico, a carreira que teve fala por si, ainda hoje é um grande guarda-redes. Por isso é que vai à seleção. É mais um grande jogador que o México tem e nós gostamos de jogar contra os melhores e esta seleção tem muito bons jogadores, mas nós também temos. Esperamos um bom jogo e que a vitória sorria para nós.»