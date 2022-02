O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, afirmou hoje que deseja ver uma equipa «competitiva» e «sem medo» perante Noruega e Suécia, duas equipas de ‘ranking’ superior que vai defrontar esta semana na Algarve Cup.

«Queremos ser outra vez uma equipa competente, organizada, sem medo e corajosa para jogar contra estas equipas de topo», disse o treinador aos jornalistas antes do treino matinal no Vale do Garrão, em Almancil, Loulé, na véspera da estreia no torneio algarvio.

A competição serve de teste ao confronto duplo, com Alemanha e Bulgária, dentro de dois meses, a contar para a fase de qualificação para o Mundial de 2023.

A estreia de Portugal no torneio será frente à Noruega, vencedora da prova em cinco ocasiões, na quarta-feira, no Estádio Municipal de Lagos, às 18h30.

«As duas equipas evoluíram, são plantéis ligeiramente diferentes. As jogadoras acreditam, porque, no passado, já conseguiram bater grandes equipas europeias e mundiais. Temos de ser competentes, organizados e altamente competitivos», apontou o selecionador português.

Na Algarve Cup de 2022, participam cinco seleções (Portugal, Noruega, Suécia, Dinamarca e Itália), sendo que cada uma jogará dois encontros na fase inicial, apurando-se as duas com melhor pontuação para a final, enquanto as outras três definirão a restante classificação final em jogos de 45 minutos.