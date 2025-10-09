O extremo português Francisco Trincão, do Sporting, abordou esta tarde, em conferência de imprensa, questionado pelo Maisfutebol, o percurso do colega de equipa dos leões, Geovany Quenda, nas seleções:

Quenda não tem sido chamado à seleção A, mas tem ido aos sub-21. Se, dada a experiência do Trincão, que se afirmou na seleção A aos 24/25 anos, se é bom para o jogador ter mais etapas antes de chegar à seleção A:

«Acho que cada um tem de seguir o seu caminho, o Quenda está a fazer o dele e muito bem. O mister também já disse que o espaço dos sub-21 serve para os jogadores crescerem e estarem preparados para estar aqui e acredito que no seu tempo o Quenda vai ter a sua oportunidade e estará preparado.»

_

Portugal recebe a República da Irlanda no próximo sábado (19h45) e a Hungria na terça-feira, dia (19h45). Ambos os jogos são em Alvalade. A seleção portuguesa lidera o grupo F de qualificação para o Mundial 2026, com seis pontos, seguida da Arménia (três). Hungria e República da Irlanda têm ambos um ponto cada.

