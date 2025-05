Portugal levou a melhor sobre o Japão e qualificou-se para as meias-finais do Mundial de futebol de praia, que decorre em Seicheles. Na tarde desta quinta-feira, os comandados de Mário Narciso foram mais eficazes, triunfando por 7-6 (2-1, 1-1 e 4-4).

Depois de vencer Irão (7-5), Mauritânia (8-4) e Paraguai (11-9) e liderar o Grupo B, a Seleção Nacional apresentou-se com Pedro Mano, Rui Coimbra, Jordan, Bê e Léo Martins de início.

Pela frente esteve o “vice” do Grupo A, até então somente superado pela Bielorrússia.

Recorde o desenrolar deste duelo.

Num duelo a princípio controlado por Portugal, Jordan Santos conquistou um penálti e inaugurou o marcador quando a buzina do parcial inaugural estava ainda longe (9:57 minutos).

De parada e resposta, Suzuki empatou, mas Miguel Pintado assinou o 2-1 no minuto seguinte (5:37). Face a um atraso errático, o português acelerou pela direita, antecipou-se e desferiu uma “bicicleta” indefensável.

No segundo parcial, o ritmo continuou a aumentar, com Oba Takaaki a encher o pé e a fuzilar a baliza lusa (2-2). De contra-ataque em contra-ataque, Rúben Brilhante aproveitou novo erro defensivo do Japão para apontar à baliza despida (3-2), em cima da buzina.

No derradeiro parcial – de longe o mais sofrido – Portugal nunca teve o controlo e sucumbiu à pressão nipónica. Ainda que Bê Martins tenha assinado o 4-2, os asiáticos alcançaram nova igualdade, com o guardião Kawai a protagonizar um belo remate de longa distância (4-4).

Sem tempo para descansar, Jordan bisou e consumou o hat-trick em quatro minutos – alcançando os cinco golos no Mundial.

Na reação, Ozu Moreira manteve os nipónicos na equação (6-6). Na melhor fase do Japão, Rui Coimbra e o guarda-redes Pedro Mano – por vezes apoiado pelos postes e pela barra – revelaram-se decisivos.

Por fim, a 1:09 da buzina, Miguel Pintado desferiu nova “bicicleta”, desta feita à boca da baliza. Foi o sexto golo de Pintado no Mundial.

No rescaldo a um encontro sofrido, Portugal aponta ao quarto Mundial (2019, 2015 e 2001). Para o conseguir, os comandados de Mário Narciso estão obrigados a superar Brasil ou Espanha, que medem forças na tarde desta quinta-feira (17h30).

A meia-final da Seleção está agendada para sábado (16h30). Na outra eliminatória está a Bielorrússia – venceu o Irão (4-3) – que espera por Senegal ou Itália.