A Seleção Nacional feminina de sub-19 goleou, na tarde desta quarta-feira, a Inglaterra (4-1), na segunda ronda do Grupo B do Europeu. Na Polónia, Portugal viu-se em desvantagem aos 45+2 minutos, quando a defesa Iara Lobo desviou para a própria baliza.

Na etapa complementar, as portuguesas partiram para a mó de cima e restabeleceram a igualdade aos 76 minutos, por Carolina Santiago. Depois de rematar ao poste, a avançada do Valadares confirmou a supremacia lusa. De seguida, aos 78m, Anna Marques – avançada do Bochum – consumou a reviravolta.

Entre trocas e oportunidades, Marta Gago – média do Benfica – capitalizou um penálti aos 82m, enquanto Carolina Santiago bisou aos 89m.

Desta forma, Portugal junta-se a Inglaterra, Espanha e Países Baixos, uma vez que as quatro nações estão empatadas a três pontos. Também nesta tarde, as neerlandesas triunfaram sobre Espanha (1-0), que havia vencido Portugal na jornada inaugural (2-0).

De recordar que Espanha é tricampeã europeia em título.

Na última ronda, na tarde de sábado (18h), Portugal joga frente aos Países Baixos, enquanto Espanha e Inglaterra medem forças.

As duas mais bem classificadas de cada grupo avançam para a meia-final, enquanto as terceiras vão disputar o play-off de apuramento para o Mundial.