Portugal entrou no jogo deste sábado com um registo totalmente perfeito. A equipa de Francisco Neto contava com três vitórias em três jogos, liderando o Grupo B3 da Liga das Nações.

Frente à Eslováquia, com a presença de Pedro Proença, a história não foi diferente. Ainda que o início tenha sido bem tremido.

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Bastante cedo na partida, a Eslováquia, que jogava em casa, abriu o marcador. Numa desatenção da defensiva das navegadoras, Fabová surgiu completamente sozinha na boca da baliza para desviar para o primeiro do encontro (8m). Este foi o primeiro golo sofrido pela Seleção Nacional nesta qualificação.

A equipa de Francisco Neto não se foi abaixo. Pelo contrário, Portugal dominou claramente o resto do jogo.

Depois de muita insistência, o golo do empate surgiu já para lá da meia hora de jogo. Carole Costa fez um belo passe longo para servir Kika Nazareth. A avançada do Barcelona tocou de primeira para Carolina Santiago, que atirou a contar para o empate (37m).

As navegadoras aproveitaram o bom momento no jogo e confirmaram, pouco tempo depois, a cambalhota no marcador. Bela combinação entre Kika e Tatiana Pinto. A jogadora do Barcelona recebeu a bola em ótima posição e atirou rasteiro para o 2-1 (41m).

A equipa portuguesa conseguiu, assim, partir para o intervalo com vantagem no marcador.

No segundo tempo a história do jogo foi igual. Portugal por cima e sempre mais perto de fazer o terceiro, embora que a Eslováquia a espaços fosse testando a atenção de Inês Pereira.

A equipa de Francisco Neto chegou mesmo a fazer o terceiro, mas não chegou contar por fora-de-jogo. Dolores surgiu ao segundo poste para cabecear para o golo. Porém, para infelicidade das portuguesas, não contou.

Até final não houve mais golos no encontro.

Com este triunfo (2-1), Portugal conquista a quarta vitória em quatro jogos. As navegadoras seguem líderes do Grupo B3 com 12 pontos, garantindo já uma vaga no play-off de qualificação para o Mundial 2027. A Eslováquia, por sua vez, continua no terceiro posto com três pontos. O segunda classificada é a Finlândia, com seis pontos, que enfrenta a Letónia, ainda sem pontos, nesta jornada.