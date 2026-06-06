Rescaldo de Francisco Neto após a vitória de Portugal ante a Letónia (5-0), na quinta jornada do Grupo B3, na qualificação para o Mundial 2027.

«Foi bom ver como a equipa competiu. Pelo número de bolas que recuperou em meio-campo adversário e mesmo a ganhar por 5-0 nunca desligou. Acima de tudo, é importante mantermos a nossa dinâmica, é algo que temos vindo a trabalhar. A subida das duas laterais ao mesmo tempo ou o posicionamento da “6”, muitas vezes, numa linha de três.»

«Houve alguns posicionamentos um pouco mais arriscados e abordagens no “um para um” em que sabemos o que podemos fazer. Na Finlândia [na terça-feira], será ligeiramente diferente.»

«A Dolores é uma jogadora especial, é a nossa capitã, tem uma personalidade muito forte, que tem lidado também com as críticas e é uma jogadora muito importante.»