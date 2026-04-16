Portugal venceu a Hungria (3-0), nesta quarta-feira na Cidade do Futebol, para a segunda jornada da qualificação para o Europeu de sub-19 feminino, que decorre este ano na Bósnia-Herzegovina.

O golo de Cristina Fernandes (43m) e o bis de Luana Bessa (69m e 89m) escreveram a história do triunfo luso. Portugal soma, agora, seis pontos.

Na próxima jornada a seleção lusa joga com a Espanha, que também tem seis pontos, pela liderança do Grupo A7. A derradeira jornada decorre às 17 horas deste sábado, no campo n.º 1 da Cidade do Futebol.

 

