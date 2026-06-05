A visita ao Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, valeu pela segunda parte da quinta e penúltima jornada da fase de qualificação para o Mundial 2027. Nesta sexta-feira, Portugal goleou a Letónia (5-0), com todos os golos a surgirem no segundo tempo, quando as comandadas de Francisco Neto revelaram pragmatismo ofensivo.

Para este encontro de sentido único, Patrícia Morais, Carolina Correia, Nelly Rodrigues, Dolores Silva, Pauleta e Ana Capeta foram as novidades de início.

Recorde o desenrolar deste duelo.

Num primeiro tempo de 13-0 em remates, a guardiã Sofija Nesterova travou vários ensaios, agigantando-se perante Ana Capeta e Andreia Faria. A melhor oportunidade surgiu ao 19.º minuto, quando a avançada Carolina Santiago disparou à esquerda contra o poste mais próximo.

A visita ao balneário fez muito bem. De tal modo que Portugal inaugurou o marcador aos 47 minutos. Após recuperação recuada de Carolina Correia, Kika Nazareth conduziu pelo meio, atraiu a pressão e soltou para Carolina Santiago. A avançada desferiu um arco indefensável à esquerda, atingindo o quatro golo pela Seleção.

Pouco depois, aos 55 minutos, Ana Capeta aplicou o 2-0. Na noite de estreia a titular, a lateral Nelly Rodrigues correu a solo pela esquerda e serviu Capeta ao meio. A avançada desviou ao primeiro poste e assinou o 14.º golo por Portugal.

De oferta em oferta, a Letónia desapareceu e Kika brilhou. Decorria o minuto 62 quando a estrela da companhia encheu o pé fora da área, atirando ao ângulo. Dois minutos volvidos, a ex-Benfica agradeceu nova oferta, entrou na área e voltou a visar o ângulo direito. Foi o 15.º golo de Kika pela Seleção.

Entre trocas, as oportunidades acumularam-se e a capitã Dolores Silva aproveitou um livre direto descaído para a esquerda e cravou o 19.º golo por Portugal. Estavam decorridos 84 minutos.

Assim, a Seleção lidera o Grupo B3, com 15 pontos, três de vantagem sobre a Finlândia, adversário que visita na terça-feira (18h). A Portugal basta o empate para regressar à primeira divisão da Liga das Nações.

Na corrida ao Mundial 2027, a Seleção já garantiu o acesso ao play-off de apuramento, tal como a Finlândia.

Para o Mundial 2027, a disputar no Brasil, a UEFA conta com 11 vagas, com a possibilidade de mais uma seleção europeia se qualificar através da repescagem intercontinental. Apenas os quatro vencedores dos grupos da Liga A se qualificam diretamente. Entre Liga A, B e C, 32 seleções vão disputar o play-off de qualificação entre outubro e dezembro.

Na estreia em Mundiais, em 2023, Portugal ficou a um ponto de aceder aos oitavos de final.

A Figura: Kika dá brilho a noite pacata

Num encontro de sentido único – e goleada natural – Kika Nazareth liderou a maioria das investidas ofensivas, com correspondência na segunda parte. A avançada do Barcelona puxa a si as atenções e serve de motor ofensivo à Seleção. Há duas versões de Portugal, com e sem Kika. O investimento na formação colhe os seus frutos.

O Momento: Kika levanta o estádio, minuto 62

O momento alto deu-se quando a avançada encheu o pé no corredor central, de muito longe, num remate absolutamente indefensável. A Letónia desistiu do encontro e a estrela lusa agigantou-se, bisando aos 64 minutos.

Positivo: paciência para derrubar a muralha

Depois de uma primeira parte pouco pragmática, algo precipitada, as comandadas de Francisco Neto resfriaram os ânimos e revelaram uma versão melhorada – e real – no segundo tempo. A Letónia está muito longe do patamar de Portugal, mas a Seleção já passou por esse lugar. Sinais dos tempos. Em todo o caso, a goleada poderia ser ainda mais pesada. Valeu pela segunda parte.