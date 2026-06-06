Seleção
Há 16 min
Kika: «Entrámos na segunda parte completamente matadoras»
Avançada bisou frente à Letónia e analisou o triunfo luso
Avançada bisou frente à Letónia e analisou o triunfo luso
Rescaldo de Kika Nazareth após a vitória de Portugal ante a Letónia (5-0), na quinta jornada do Grupo B3, na qualificação para o Mundial 2027.
«Foi uma boa primeira parte, em que só fugimos ao objetivo do jogo, que é o golo, mas após o intervalo e como o professor [Francisco Neto] disse, foi a maturidade com que entrámos na segunda parte, de forma tranquila, a saber que mais tarde ou mais cedo o golo ia aparecer.»
«Não fomos impacientes, não entrámos em stress pelo golo não estar a aparecer.»
«A verdade é que entrámos na segunda parte por cima, completamente matadoras e a sabermos definir no último terço, algo que na primeira parte não aconteceu.»
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