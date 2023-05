Um momento histórico.

Foi assim que foi vivido o anúncio das 23 jogadoras que vão representar Portugal no primeiro Mundial feminino em que a seleção lusa vai marcar presença.

Mas Francisco Neto assegura que a ambição geral não permite deixar de pensar que este é apenas o primeiro de muitos passos no maior palco do futebol feminino.

«Trabalhamos para que este momento se repita mais vezes. Queremos muito estar a anunciar a convocatória para um novo Mundial daqui a quatro anos. Esta presença foi o desafio e compromisso assumido para este mandato do presidente da Federação», começou por dizer.

«Há quatro anos se calhar poucos acreditavam que seria possível, mas estamos aqui a mostrar que não era. E, hoje, não há mais nenhuma menina em Portugal que acredite que haja impossíveis no futebol. É possível fazer acontecer as coisas acontecerem», sublinhou.

Numa tarde em que Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, lembrou que há pouco mais de 10 anos havia cerca de 4.000 jogadoras federadas em Portugal, e que esse número hoje já ultrapassa as 15 mil, o selecionador nacional garantiu que é mais fácil fazer todas as atletas crerem no sucesso.

«Olhamos para trás e é mais fácil fazer com que as jogadoras acreditem. Felizmente, temos cada vez mais jogadoras preparadas para as fases finais. Estamos entre as 32 melhores seleções do Mundo, sendo um dos 12 representantes da UEFA. E isso é sinal claro de crescimento», orgulha-se.