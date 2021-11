Portugal goleou Israel por 4-0 na quinta jornada da fase de apuramento para o Mundial 2023, num jogo duplamente especial para Carolina Mendes, capitã da equipa orientada por Francisco Neto.

No dia em que cumpriu a 100.ª internacionalização, a avançada do Sporting fez um hat-trick, chegando aos 22 golos com a camisola principal da seleção.

Carolina Mendes abriu o marcador aos 27m, bisou aos 42 e completou o hat-trick aos 54m, já depois de Diana Gomes ter feito o 3-0.

Com este resultado, Portugal assume a liderança do grupo H, com mais um ponto do que a Alemanha, que só joga na sexta-feira, frente à Turquia.