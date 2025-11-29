Quase 400 pessoas assistiram à goleada aplicada pela Seleção feminina de futsal sobre a Nova Zelândia (10-0), na terceira e última jornada da fase de grupos e quando as “Quinas” já tinham garantido o apuramento para os “quartos” do Mundial.

Neste sábado, em Manila, nas Filipinas, Luís Conceição apostou em Ana Catarina Pereira, Fifó, Janice Silva, Maria Pereira e Carolina Pedreira de início. A jogo foram também Maria Odete Rocha, Inês Matos, Helena Nunes, Kaká, Débora Lavrador, Kika, Ana Azevedo, Marta Teixeira e Lídia Moreira. O marcador foi inaugurado ao terceiro minuto por Janice Silva, que bisou aos 13m. Pelo meio, Débora Lavrador aplicou o 2-0, ao oitavo minuto.

Seguiram-se os golos de Fifó (dois golos aos 13m), Inêus Matos (18m), Maria Pereira e Kaká (23m), Marta Teixeira (33m) e Cat Pretty (autogolo aos 38m).

Portugal terminou no topo do Grupo C com nove pontos, mais três do que o Japão, que também se qualificou para os “quartos”. As nipónicas vão medir forças com o Brasil, enquanto Portugal vai jogar contra Itália (terça-feira, 10h), neste primeiro Mundial feminino de futsal organizado pela FIFA.

A Seleção leva 23 golos marcados e apenas um sofrido.