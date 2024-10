Geovany Quenda foi uma das grandes surpresas na convocatória da Seleção Nacional em setembro.

Com apenas 17 anos, o extremo do Sporting não chegou a estrear-se, mas acompanhou a coletiva no estágio. Em entrevista ao Canal 11, o jovem Quenda contou como descobriu que fazia parte do lote de convocados.

«Estava no treino e foi o Inácio a dizer que tinha sido convocado. Não estava a acreditar. Mas depois o Daniel Bragança também começou a falar disso. Depois fui ver e comecei a receber muitas mensagens», começou por dizer.

«Contente? Claro, liguei para o meu pai. Ele ficou contente e começou a ligar para toda a gente», destacou.

Entre vários momentos «inesquecíveis», Quenda lembrou quando conheceu Cristiano Ronaldo.

«Ele estava a subir e eu a descer. Quando toquei no elevador, ele estava a subir e quem apareceu foi ele. Fiquei um pouco envergonhado… é normal! Não disse nada. Foi um momento inesquecível quando cheguei à Cidade do Futebol. Receberam-me bem e é um grupo fantástico. É um exemplo para toda a gente, para todos os miúdos que estão a crescer e têm o sonho em ser jogadores», partilhou.

Na primeira vez com os pupilos de Roberto Martínez, o jogador do Sporting revelou que Nuno Mendes, Bruno Fernandes e Rafael Leão foram alguns dos que ajudaram mais, este último sendo o «companheiro» de cartas, nos momentos em que jogavam à «Aldeia adormece».

Por fim, garantiu que vai «trabalhar» para estar no Mundial 2026.

Esta temporada, Quenda leva um total de 14 jogos e um golo.