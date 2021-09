Cerca de 24 horas depois de o selecionador do Azerbaijão, Gianni De Biasi, ter dito que Fernando Santos lhe devia uma garrafa de vinho, o técnico nacional de Portugal respondeu depois da vitória por 3-0 em Baku, na tarde desta terça-feira.

Em declarações à RTP3, Fernando Santos disse que não deve nenhuma garrafa de vinho a ninguém, mas que não teria problema em enviar uma, no futuro, ao técnico italiano.

«Já me tinha dito isso lá [no primeiro jogo, em Turim], mas não lhe devo nada, que eu saiba. Que eu saiba não lhe devo nenhuma garrafa de vinho do Porto, mas se ele está interessado, qualquer dia mando-lhe», afirmou Santos.