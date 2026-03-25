Gonçalo Guedes, internacional português, em declarações aos jornalistas em Cancún, México, onde a Seleção Nacional prepara o jogo com a seleção mexicana no próximo sábado. O jogador da Real Sociedad comentou o regresso à equipa das quinas quase quatro anos após a última chamada, em junho de 2022:

«Estou muito orgulhoso. Voltar a ser chamado depois de algum tempo foi muito bom para mim. É sinal de que estou a fazer bom trabalho outra vez. Estou numa boa fase da época e quero aproveitar ao máximo a oportunidade para estar entre os selecionados. Sei que não vai ser fácil [ir ao Mundial], mas cabe ao selecionador decidir.

Estes dois jogos podem fazê-lo ganhar um lugar na Seleção ou será muito em cima?

«Se estou aqui, acho que é porque posso ser uma opção para o selecionador. Sabemos que a Seleção Nacional tem uma competência gigante. É continuar a estar num nível alto no clube e nestes dois jogos ajudar ao máximo a equipa para conseguir duas vitórias.»

Sente-se um jogador diferente desde a última chamada?

«Sou um jogador com mais experiência. Consigo ser mais vertical e entrar mais dentro da área nos momentos decisivos. Quero aproveitar ao máximo a boa fase em que estou e conseguir ajudar a equipa.»

Como está a sentir este regresso depois de ter sido um jogador importante para Portugal no passado? Marcou, por exemplo, o golo que deu à Seleção a primeira Liga das Nações...

«Nestes quatro anos não tive situações fáceis. Não consegui adaptar-me a Inglaterra e tive duas lesões no joelho quando voltei ao Benfica e não foi fácil voltar a estar num bom nível. Precisava de ganhar minutos e de ter ritmo de jogo. Este ano consegui ter isso, estou a sentir-me bem, sou acarinhado pelos adeptos e os meus companheiros de equipa também me receberam muito bem. Está a ser muito bom para mim. Estou feliz e acho que isso se nota dentro de campo.»

Leva nove golos e oito assistências em 35 jogos nesta época pela Real Sociedad. Esse balanço é como o célebre vídeo [n.d.r.: protagonizado por Hélio Imaginário, viram há mais de 15 anos no Youtube]? Saiam da frente que só vai parar na convocatória final?

«[Risos] Esperemos que seja assim. Como disse anteriormente, cabe ao selecionador. Mas é frisar o momento em que estou: bem e feliz. Também melhorámos muito a partir de janeiro no clube e é continuar a fazer um bom trabalho para ser selecionado.»

Como está a encarar esta oportunidade, talvez a última, para ir ao Mundial? Com leveza ou com peso?

«Simplesmente estou a desfrutar de voltar a estar aqui e por estar a jogar bem no clube e a ter minutos. Não tenho lesões e sinto-me bem fisicamente. Claro que ficarei triste se não for convocado, mesmo sabendo da qualidade da equipa, mas vou continuar a apoiar, como é óbvio.»