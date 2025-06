O avançado português Gonçalo Ramos foi dispensado da Seleção Nacional, esta quinta-feira.

Ramos deixou os trabalhos da equipa nacional após a vitória por 2-1 ante a Alemanha, em jogo das meias-finais da Liga das Nações, em Munique, para poder assistir ao nascimento do filho, em Lisboa, segundo apurou o Maisfutebol.

O jogador do PSG regressa à comitiva lusa na manhã de sábado, dia em que ainda treina com o grupo às ordens do selecionador Roberto Martínez, sendo por isso opção para a final, que será jogada ante o vencedor do jogo entre Espanha e França, marcado para esta noite, em Estugarda.

Gonçalo Ramos, de 23 anos, não foi utilizado na vitória portuguesa ante os germânicos, alcançada com golos de Francisco Conceição (63m) e Cristiano Ronaldo (68m), depois de Florian Wirtz ter dado vantagem à Alemanha (48m).

A final joga-se na Allianz Arena, em Munique, no domingo (20h00).