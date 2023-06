Na antevisão ao jogo com a Islândia, da quarta jornada do Grupo J de apuramento para o Euro 2024, o selecionador português Roberto Martínez admitiu que Rúben Neves e Rafael Leão podem saltar para o onze inicial.

«Todos os jogadores trabalharam muito bem, a equipa técnica está muito contente com o trabalho de todos os jogadores durante o estágio. Disse depois do jogo contra a Bósnia que a nossa intenção não é trocar por trocar, mas precisamos, porque o jogo contra a Bósnia foi difícil do ponto de vista físico. Temos dois jogadores por posição, o treino foi muito bom, todos os jogadores tiveram um compromisso importante e, por isso, todos os jogadores estarão à disposição. [O onze] será [conhecido] depois do treino», disse o selecionador nacional em confere^ncia de imprensa.

Em Reiquiavique, Martínez abordou ainda a situação de Gonçalo Ramos, que teve de deixar o estágio devido a lesão.

«O Gonçalo Ramos é um jogador muito importante, muito diferente de outros jogadores. Foi uma época de muito sucesso, mas muito exigente, ele agora precisa de descansar bem e preparar a próxima época. Não é o futuro, é o presente de Portugal», sublinhou.