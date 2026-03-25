Gonçalo Guedes, internacional português, em declarações aos jornalistas em Cancún, México, onde a Seleção Nacional prepara o jogo com a seleção mexicana no próximo sábado:

Jogo com o México vai ser no mítico Azteca, o único estádio da história a acolher três jogos inaugurais de Mundiais (1970, 1986 e, agora, 2026)

«É um estádio mítico para todos. Tive também a sorte de jogar um amigável aqui também pelo Benfica [em 2015]. Tem uma dimensão muito grande e toda a gente o conhece.

É um estádio gigante. Quando estamos no relvado, olhamos para cima e parece que nunca mais acaba. Os adeptos vão estar muito juntos da equipa e vai ser difícil, porque vão jogar com um grande apoio.»

Vai reencontrar Raúl Jiménez, de quem foi companheiro de equipa

«O Raúl é uma grande pessoa e um grande jogador. Estive com ele no Benfica e no Wolverhampton. É um jogador que demonstrou um potencial enorme e que faz muitos golos. Vai ser muito bom estar com ele em campo amanhã. E recordar os momentos que vivemos.»

Paulinho é um jogador muito impactante no México e foi o goleador dos últimos três campeonatos. Como foi recebido pelos jogadores da Seleção após cinco anos sem estar entre os eleitos?

«Nos últimos anos o Paulinho está a demonstrar que tem uma capacidade enorme de fazer golos e que está num grande momento. É totalmente merecido estar entre os jogadores selecionados e toda a gente ficou feliz.»

O que sabem sobre a seleção do México?

«Sabemos que é uma seleção com jogadores muito aguerridos e que é uma equipa muito compacta. Queremos estar prontos para todos os pontos fortes. Têm uma equipa muito coesa, mas estamos mais focados em nós próprios.»