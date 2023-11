Roberto Martínez, em declarações à RTP, anunciou o onze titular para o jogo desta noite com a Islândia, no Estádio de Alvalade, o último da fase de qualificação para o Euro2024, com o portista João Mário a titular no lado direito da defesa.

Acompanhe o Portugal-Islândia AO VIVO

Em relação à equipa que defrontou o Liechtenstein, o selecionador promove seis alterações, mantendo apenas João Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano Ronaldo no onze.

Entram na equipa Diogo Costa, João Mário, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Palhinha e Otávio.

Raphael Guerreiro volta a ficar de fora e será João Cancelo a jogar sobre a esquerda.

O onze de Portugal: Diogo Costa; João Mário, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e João Cancelo; Palhinha e Otávio; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Félix; Cristiano Ronaldo.