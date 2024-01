Portugal vai jogar com a Croácia, no Estádio Nacional, no dia 8 de junho, às 17h45, num encontro de preparação para o Euro 2024.

A Seleção Nacional regressa ao Jamor dez anos depois, quando empatou a zero com a Grécia (então orientada por Fernando Santos), naquele que será o 51.º jogo da equipa das quinas no estádio.

«Sempre foi um desejo voltar ao Jamor. O regresso tinha de ser em grande e por isso fico grato à Federação da Croácia por ter aceitado o nosso convite», afirmou o presidente da FPF Fernando Gomes.

O jogo com a Croácia será um dos três testes que Portugal fará antes de viajar para a Alemanha. Portugal está no grupo de Chéquia, Turquia e vencedor do play-off C (Geórgia, Grécia, Cazaquistão ou Luxemburgo).

Os croatas estão integrados no grupo de Espanha, Itália e Albânia no Europeu.